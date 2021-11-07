إتلاف 690 كيلو من الأسماك الفاسدة بجدة

صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية المليساء, خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي, 28 طناً من المواد الغذائية, و690 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة, التي أًتلِفت, وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين الخدمات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التفتيشية بحراج الصواريخ صادرت مواداً غذائية مجهولة المصدر لباعة جائلين يمارسون البيع العشوائي لبعض المواد الغذائية, التي تكون معرضة لتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين, مؤكدة استمرارها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين كافة.