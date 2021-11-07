وأوضحت الأمانة أن الفرق التفتيشية بحراج الصواريخ صادرت مواداً غذائية مجهولة المصدر لباعة جائلين يمارسون البيع العشوائي لبعض المواد الغذائية, التي تكون معرضة لتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين, مؤكدة استمرارها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين كافة.
كانت هذه تفاصيل خبر إتلاف 690 كيلو من الأسماك الفاسدة بجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.