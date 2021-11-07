شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 15 منشأة مخالفة للاحترازات بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفَّذت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسبوع الماضي 8869 جولة رقابية، مشتركة مع الجهات ذات العلاقة على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، نتج عنها إغلاق 15 منشأة، و528 مخالفة، لعدم إلتزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والصحية الخاصة بفيروس كورونا ،وتطبيق "توكلنا" أو التقيد بالاشتراطات البلدية والتعليمات.

وأوضحت أن مركز البلاغات (940) تلقى 3141 بلاغًا حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية المرتبطة بفيروس كورونا، وكذلك المخالفات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية والتوعوية على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية في قصور الأفراح والمناسبات والاستراحات، وتطبيق الاشتراطات البلدية والصحية، و قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي لجميع المنشآت، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بجميع مدن ومحافظات المنطقة.