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إتلاف 28 طناً مواد غذائية بنطاق بلدية المليساء

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الدمام - شريف احمد - صادرت أمانة جدة ممثلة في بلدية المليساء, خلال جولاتها الرقابية الأسبوع الماضي, 28 طناً من المواد الغذائية, و690 كيلوجراماً من الأسماك الفاسدة, التي أًتلِفت, وذلك ضمن جهود الأمانة المستمرة في مكافحة مظاهر التشوه البصري وتحسين الخدمات البلدية.

وأوضحت الأمانة أن الفرق التفتيشية بحراج الصواريخ صادرت مواداً غذائية مجهولة المصدر لباعة جائلين يمارسون البيع العشوائي لبعض المواد الغذائية, التي تكون معرضة لتقلبات الأجواء من الأتربة والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين, مؤكدة استمرارها في رصد وإزالة جميع الأنشطة المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين كافة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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