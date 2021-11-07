إسرائيل تعتزم شراء عقار "فايزر" لعلاج كورونا

محمد بن مسعود - الدمام - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اليوم الأحد، إن بلاده تعتزم شراء دواء جديد لمعالجة فيروس كورونا .

ونشر بينيت على صفحته الرسمية على حساب رئيس الوزراء على “تويتر”، صباح اليوم الأحد، تغريدة جديدة له، زَّف من خلالها بشرى سارة لمواطنيه، تتمثل في إيجاد دواء لمعالجة الفيروس، بعدما أوعز إلى الجهاز الصحي الإسرائيلي بدراسة موضوع الدواء الجديد، والنظر في مكانية شرائه لصالح بلاده.

من جانبه، أعرب مدير عام وزارة الصحة الإسرائيلية، نحمان أش، عن أمله في التوصل لاتفاق، خلال الأيام المقبلة، يقضي بشراء عقار شركة “فايزر” المعالج لكورونا.

ونقلت الإذاعة العبرية عن نحمان أش، صباح اليوم الأحد، أن إسرائيل تعتزم الاتصال بشركة “فايزر” من أجل شراء دواء لفيروس كورونا، وإن كانت إسرائيل في حاجة إلى التعرف أكثر على بيانات نجاح العقار أو الدواء الجديد، وكذلك معرفة الآثار الجانبية والمقابل المادي للشراء.

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