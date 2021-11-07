شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 19 ألف زيارة منزلية للمرضى في القنفذة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفّذت صحة القنفذة 19418 زيارة للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك منذ بداية عام 2020م وحتى نهاية شهر أكتوبر 2021م، حيث استفاد منها 441 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.

وأوضحت أنه تم تنفيذ 3470 رحلة توصيل أدوية ومستلزمات للمرضى في منازلهم خلال الفترة ذاتها ، مبينة أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية شملت الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة و متابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها، إضافةً إلى توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية فضًلا عن التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، مع توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.

يذكر أن وزارة الصحة تُقدم خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة .