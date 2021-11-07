نائب أمير الشرقية يرعى اليوم "المنتدى اللوجستي 2021 " بغرفة الشرقية

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الدمام - شريف احمد - • الخالدي:المنتدى من الفعاليات الجديدة (بعد جائحة الكورونا)

• نبحث فكرة إقامة منطقة لوجيستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية

• أهمية المنتدى نابعة من عقده بعيد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم الأحد (7/نوفمبر/2021م) فعاليات "المنتدى اللوجستي 2021م الذي تنظمه غرفة الشرقية ممثلة باللجنة اللوجستية، حيث يناقش المشاركون واقع ومستقل النشاط اللوجيستي في المملكة، وفي المنطقة الشرقية بوجه الخصوص، من خلال التطرق إلى جملة من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع اللوجيستي، الذي يعد تطويره وتنميته أحد أهداف رؤية المملكة 2030.

قال ذلك رئيس مجلس إدارة الغرفة عبد الحكيم بن حمد العمّار الخالدي، موضحا بأن المنتدى من الفعاليات الجديدة (بعد جائحة الكورونا) التي تعتزم الغرفة تنظميها حضوريا مع مراعاة الاحترازات الوقائية، إذ سوف يبحث فكرة إقامة منطقة لوجيستية مكتملة الخدمات في المنطقة الشرقية، انطلاقا من أهمية المنطقة والمزايا النسبية التي تتصف بها، كونها نقطة الانطلاق إلى دول مجلس التعاون الخليجي عبر البر والبحر والجو، ومنها إلى شتى بلاد آسيا، وبالتالي إلى شتى بقاع العالم. مضيفا بأن المشاركين في المنتدى من الخبراء والمتخصصين سوف يقفون عند هذه المزايا، التي تتسم بها المنطقة الشرقية، والنابعة من كونها عاصمة الصناعية الخليجية، وعاصمة النفط والغاز في المملكة، والتي تقف على أرضها عدد من مجمعات الصناعة البتروكيماوية العملاقة، فضلا عن تواجد عدد من المدن الصناعية في الدمام والجبيل والخفجي، والتي تعزز مكانة المنطقة في دعم مشاريع رؤية المملكة الطامحة لأن تكون منصة لوجستية عالمية.

ولفت الخالدي إلى أن المنتدى يدخل ضمن جملة من الفعاليات التي قامت به الغرفة لدعم خيارات المملكة في الوصول إلى الهدف الاستراتيجي المعلن وهو (المنصة اللوجيتسية العالمية)، من قبيل الدراسات والأبحاث والندوات وورش العمل، واللقاءات مع كافة الجهات المعنية إذ تم رصد العديد من النقاط الهامة حول مسألة الموضوع اللوجيستي، نأمل أن يتم بحثها بشكل أعمق في هذا المنتدى

من جانبه قال رئيس اللجنة اللوجستية بالغرفة راكان بن عبد الرحمن العطيشان بأن أهمية المنتدى نابعة من عقده بعيد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل التي أكدت على أهمية موقع المملكة بين القارات الثلاث (أوروبا، وافريقيا، وأسيا)، ومنها إلى قارتي أمريكا الشمالية والجنوبية.

وأعرب عن أمله في أن يكون هذا المنتدى إضافة جديدة لدعم خيارات العمل في المجال اللوجيسيتي الذي يعد واحدا من أهم المجالات التي تتاح من خلالها فرص العمل والنشاط للقطاع الخاص، عدا أنه قطاع واسع لا يكتفي بالمجال المحلي ليشمل الأسواق العالمية والإقليمية.

يذكر أن المنتدى يعقد على جلسات، حيث تعقد الجلسة الرئيسية بتشريف صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان ال سعود نائب أمير المنطقة الشرقية، ويتحدث فيها معالي أمين المنطقة الشرقية/ المهندس فهد بن محمد الجبير، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل/ الدكتور رميح بن محمد الرميح، ورئيس مجلس ادارة غرفة الشرقية/ عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي، ورئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية/ راكان بن عبد الرحمن العطيشان.

وتتناول الجلسة الحوارية الأولى التي تعقد بعنوان (المناطق اللوجستية)، ويتحدث خلالها معالي رئيس الهيئة العامة للنقل/ الدكتور رميح بن محمد الرميح ، ومعالي المهندس فهد بن محمد الجبير/ أمين المنطقة الشرقية، و يترأس الجلسة ويديرها نائب رئيس مجلس إدارة شركة المجدوعي / عبدالله بن علي المجدوعي.

في المقابل تتناول الجلسة الحوارية الثانية التي تحمل عنوان (تعزيز المزايا النسبية للمنطقة الشرقية)، ويتحدث خلالها سعادة رئيس الهيئة العامة للموانئ/عمر بن طلال حريري، وسعادة نائب محافظ الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك لتيسير التجارة وتجربة العميل/ عبد الرحمن بن سليمان الذكير، وسعادة وكيل الخدمات اللوجستية بوزارة النقل والخدمات اللوجستية/ لؤي بن عمر مشعبي، ويرأس حوارات الجلسة ويديرها عضو اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية / فواز بن خالد البواردي.

اما الجلسة الحوارية الثالثة والتي تعقد تحت عنوان (دور القطاع الخاص والعام في تطوير النشاط اللوجستي)، ويتحدث خلالها الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب) / سليمان بن خالد المزروع، ونائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد بشركة أرامكو السعودية/ المهندس محمد بن عايض الشمري، والرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتبادل المعلومات الكترونيا (تبادل) / عبدالعزيز بن عبدالوهاب الشامسي، والرئيس التنفيذي لمجموعة شركات (إم إس سي/ MSC) /سورن توفت، ويرأس حوارات الجلسة ويديرها رئيس المجلس اللوجستي بغرفة جدة/ ريان بن مصطفى قطب