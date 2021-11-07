«سيرينيا» تدشن أول وحدة طبية متنقلة وتطبيق للرعاية الصحية

محمد بن مسعود - الدمام - دشّنت شركة سيرينيا لخدمات الرعاية الصحية رسميا تطبيقها الذكي «سيرينيا هلثكير سيرفسز»Serenia Healthcare Services مع إطلاق وحدة طبية متنقلة لتقديم خدمات طب العائلة والطب العام بمختلف أنحاء المملكة.

بفضل تطبيق «سيرينيا» المبتكر، سيصل الطبيب الى باب منزلك وقتما شئت وأينما كنت دون الحاجة الى زيارة أي مستشفى والانتظار لفترة طويلة ليحين دورعلاجك، كل ما عليك فعله هو تحميل التطبيق مجاناً وفتح حساب بتسجيل بياناتك الشخصية، ومن ثم اختيار العنوان والوقت المناسب لزيارة الطبيب لك وتلقي العلاج المناسب في وقت قياسي ضمن أجواء صحية وآمنة تلتزم بأرقى ممارسات النظافة والتعقيم الطبي.

تقدم الوحدة الطبية المتنقلة نوعية عالية من خدمات الرعاية الصحية الأساسية والشاملة مع تزويدها بأحدث المعدات الطبية لتطبيب وخدمة المرضى ممن يعانون أمراضا مزمنة كارتفاع ضغط الدم وداء السكري والسمنة والكوليسترول وغيرها، اضافة الى توفير خدمة الفحص المخبري كفحص الدم الشامل للمرضى.

يذكر ان مشروع «سيرينيا» حاصل على رخصة معتمدة من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية (نهرا) لتكون الرخصة الأولى من نوعها على مستوى المملكة كوحدة طبية متنقلة وحيدة في مجالها.

وبهذه المناسبة، صرّحت الدكتورة نسرين محمد مؤسس «سيرينيا»: «يسرنا الإعلان عن مشروعنا الفريد من نوعه على مستوى المملكة والذي نطمح من خلاله الى توفير رعاية صحية استثنائية مع توفير الوقت والجهد والمال على المرضى وجعل أرقى ممارسات التطبيب في متناول أيديهم. لقد حرصنا على توظيف خيرة الكفاءات الطبية من أطباء عائلة وأطباء عامين مع ممرضين لتشغيل الوحدة الطبية المتنقلة، الى جانب جعل تجربة التطبيق الذكي سهلة وسلسة لدى الجميع. ففي غضون دقيقة واحدة فقط، يمكنك حجز موعد لزيارة الوحدة الطبية المتنقلة لمكان إقامتك في أي وقت يناسبك دون تكبّد عناء زيارة المستشفيات او المراكز الصحية».

وأضافت الدكتورة نسرين: «تأتي فكرة مشروعنا من تجربة شخصية مررنا بها حينما تكون بحاجة الى رعاية صحية لأي عارض صحي لا قدر الله ويستغرق الأمر عدة ساعات للحصول عليها نتيجة الانتظار لفترة طويلة بسبب كثرة أعداد المراجعين بأي منشأة صحية بالإضافة الى تحمل مشقة الوصول للمراكز الصحية وسط زحام الطرق. وقد حرصنا على تسميته (سيرينيا) نسبة الى كلمة SERENITY بالإنجليزية والتي تعني السكينة والصفاء، ونطمح من خلال مشروعنا ان نترجم معنى الكلمة حرفيا لمرضانا، فكل مريض يستحق الحصول على رعاية صحية متميزة في ظل وجود راحة نفسية وجسدية أكثر».