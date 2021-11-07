تنبيه لمستخدمي الطرق في الجوف والحدود الشمالية للقيادة بحذر

الرياض - محمد عبدالله - طالب «أمن الطرق» مستخدمي الطرق بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية، صباح اليوم الأحد، بالحيطة والحذر أثناء القيادة، نظرًا لوجود نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.

وغرد الحساب الرسمي لأمن الطرق بالمملكة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قائلا: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الجوف في كلٍّ من (أبو عجرم - دومة الجندل- سكاكا) نودّ التنويه بأن المنطقة قد تشهد بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية وأتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدني في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع .

وأضاف في تغريدة أخرى: تنبيه لمستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍّ من ( العويقيلة -حزم الجلاميد-رفحاء- طريف -عرعر) نود التنويه بأن المنطقة قد تشهدُ بمشيئة الله نشاط في الرياح السطحية و أتربة مثارة، يُصاحب ذلك تدنٍّ في مدى الرؤية، لذا نأمل أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنين السلامة للجميع.

وتوقَّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأحد هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات المدينة المنورة.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من المنطقة الشرقية؛ كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر.

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