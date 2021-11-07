النائب العام يصل القاهرة للمشاركة في مؤتمر دولي

الرياض - محمد عبدالله - وصل النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس السبت إلى مدينة القاهرة، لحضور المؤتمر الدولي لدور أجهزة النيابة وهيئات الادعاء العام في مكافحة الجرائم عبر الوطنية، واجتماع جمعية النواب العموم العرب.

وكان في استقباله المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية حمادة الصاوي.

ويهدف المؤتمر الذي ينعقد بمشاركة العديد من النيابات العامة إلى مكافحة الجرائم عبر الوطنية، ومكافحة الإرهاب، وجرائم الاتجار بالأشخاص، وسبل تطوير إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، وطلبات تسليم المجرمين، وتبادل المعلومات.

ويتضمن المؤتمر اجتماعًا لجمعية النواب العرب، وجمعية النواب الأفارقة، وتتخلله عدة اجتماعات عامة وثنائية؛ بهدف التعاون المشترك لتعزيز آليات التعاون القضائي.

الجدير بالذكر أن المؤتمر تنظمه جمعية النواب العرب بالتعاون مع جامعة الأمير نايف للعلوم الأمنية، ومنظمة الهجرة الدولية ومشروع مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويصاحبه عدد من الفعاليات والزيارات الميدانية.