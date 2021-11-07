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ضبط 11 شخصًا سطوا على شركات واستولوا على أموال جرى تحويلها خارج المملكة

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الرياض - محمد عبدالله - صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على (11) شخصًا، مواطن و(10) مقيمين من الجنسية اليمنية، ارتكبوا حوادث جنائية تمثلت في السطو على مقار شركات والاستيلاء على خزائن أموال وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة، متخذين من وحدة سكنية بأحد الأحياء مقرًا لذلك، وبلغت المسروقات (1,704,846) ريالًا، وضبط بحوزتهم مبلغ (46,526) ريالًا، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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