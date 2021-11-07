القبض على 3 مواطنين ظهروا في مشاجرة عبر مواقع التواصل

أمين العاصمة المقدسة يوقع عقود ب73 مليون ريال وقع أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم عدداً من العقود التنموية والخدمية بمبلغ تجاوز 73 مليون ريال مع عدد من... مكة المكرمة دوت الخليج مكة المكرمة دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

ضبط 11 شخصا قاموا بتهريب الأموال خارج المملكة صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، أن المتابعة الأمنية لمكافحة الجرائم وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن تمكن... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

عاجل | بيت خبرة لتشغيل ملفات الرعاية الصحية إلكترونيا تعتزم وزارة الصحة الاستعانة ببيت خبرة لتطوير وتشغيل وتفعيل نظام الملف الطبي الإلكتروني في مراكز الرعاية الصحية الأولية. وحددت... الرياض: سليمان العنزي الرياض: سليمان العنزي 02 ربيع الثاني 1443 هـ 02 ربيع الثاني 1443 هـ

بني هميم: الإنسان أولا شعار تطور القطاع الصحي بنجران رفع مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم، أسمى آيات التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك... نجران وفاء فهد نجران وفاء فهد 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

مجلس شباب نجران ترسيخ لثقافة الحوار أكد أمين عام مجلس شباب منطقة نجران محمد آل منيف أن هذا العهد الزاهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حمل في طياته... نجران: بدر عون نجران: بدر عون 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، أن ذكرى البيعة، مناسبة غالية جدا... نجران أحمد بالحارث نجران أحمد بالحارث 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

منفذ الوديعة بوابة الإغاثة السعودية لليمن يعد منفذ الوديعة الحدودي المنفذ الرابع بين منافذ العبور البرية التي تربط اليمن بالسعودية، والذي ظل مفتوحا بعد إغلاق المنافذ الأخرى... شرورة: حسين الحامد شرورة: حسين الحامد 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

أبطال الحد الجنوبي تفان وملاحم قتالية وإقدام عامًا بعد آخر يسطر أبطالنا البواسل المرابطون على ثرى حدودنا الطاهرة في الحد الجنوبي أروع الملاحم البطولية ضد كل من تسول له نفسه... نجران: أحمد بالحارث نجران: أحمد بالحارث 01 ربيع الثاني 1443 هـ 01 ربيع الثاني 1443 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 3 مواطنين ظهروا في مشاجرة عبر مواقع التواصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.