السعودية | يقصده 100 ألف زائر.. المملكة تستعد لاحتضان أكبر مهرجانات الإبل في العالم

شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن يقصده 100 ألف زائر.. المملكة تستعد لاحتضان أكبر مهرجانات الإبل في العالم والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - الرياض:

تحتضن العاصمة الرياض ديسمبر المقبل أكبر مهرجان من نوعه في العالم والمتخصص في الإبل وعلامات جمالها والذي سيستمر لأكثر من أربعين يوماً جامعاً كبار المُلاّك من المملكة ودول الخليج والدول العربية وبعض المشاركين من دول العالم كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وفرنسا. ويرجّح أن يشارك في المهرجان عدد من الملاك يمتلكون نحو 33 ألف متن.

وبدأ نادي الإبل المنظّم لمهرجان الملك عبد العزيز في إنهاء مراحل استقبال طلبات المشاركة تمهيداً للإدراج في منافسات 19 فئة لكافّة الألوان الستة الأساسية في الإبل. ويتنافس الجميع على جوائز مالية كبرى تفوق مجتمعة ربع مليار ريال سعودي.

وأنهت الفرق الفنيّة إعداد الجدول الخاص بمزاين الإبل في النسخة السادسة للمهرجان وأطلقت التفاصيل للعموم وحددت انطلاقته في الأول من ديسمبر 2021م حتى 12 يناير 2022م. وفتحت إدارة المهرجان فترة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص https://kacf.camelclub.gov.sa والذي ينتهي يوم 16 نوفمبر 2021.

وسيكون ذلك وفق شروط فنيّة منها أن تكون الإبل مرقمّة إلكترونياً من قبل وزارة البيئة والمياه والزراعة، فيما تبلغ الإبل المرقّمة في السعودية نحو 1.4 مليون.

ويصاحب المهرجان الضخم المبني على مساحة 32 كيلو متر مربع ويقع إلى الشمال الشرقي من الرياض بنحو 100 كم عروضاً ترفيهية وثقافية تجعل منه كرنفالاً عالمياً ويعمل فيه نحو خمسة آلاف فرد ويقصده السوّاح من مختلف دول العالم بأعداد تفوق 100 ألف زيارة يومية.

واستفاد المهرجان من الخطط الطموحة للحكومة فيما يتعلّق بالسياحة عبر تسهيلات تأشيرة الدخول بالطريقة الالكترونية السريعة من مكان الإقامة أو بالإجراء الفوري في المطارات والمنافذ، حيث تتوقع المملكة جذب 50 مليون زيارة سياحية في 2022.

وُيحدث مهرجان الملك عبد العزيز للإبل حراكاً هائلاً على الأصعدة الاقتصادية من خلال احتوائه على أسواق شعبية مختصة بمعروضات الأسر المنتجة إلى جانب سوق لبيع وشراء الإبل يعتبر الأضخم على مستوى منطقة الخليج من حيث الصفقات والتداول المالي بإجمالي يقترب من ثلاث مليارات ريال، أو عبر الجوانب الثقافية ذات المنبع الخاص بالموروث والاصالة الإنسانية من فنون وتراث.

ويتخلل المهرجان فعاليات في الشعر والمسرح والغناء وعروضاً في الترفيه تلبّي جميع الأعمار.