شكرا لقرائتكم خبر عن «التعاون الخليجي» يدين محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدان معالي الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية محاولة الاغتيال الآثمة التي استهدفت دولة مصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء في جمهورية العراق الشقيق بعد تعرض منزله لهجوم بمسيرة اليوم الأحد الموافق 7 نوفمبر 2021م.

وأكد معالي الأمين العام عن الرفض القاطع لمثل هذه الاعتداءات الإجرامية والتي استهدفت أمن واستقرار العراق والذي هو من أمن دول المجلس، معبراً عن التضامن مع العراق والشعب العراقي الشقيق للحفاظ على أمنه واستقراره ووحدة أراضيه.