تنبيه جديد لمستخدمي هذه الطرق بالجوف

محمد بن مسعود - الدمام - محررو المناطق أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق تنبيهاً لمستخدمي طريق “أبو عجرم- دومة الجندل- سكاكا” بمنطقة الجوف، من حالة رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار. ودعا حساب “أمن الطرق” عبر موقع “تويتر” مستخدمي هذه الطرق إلى أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة نظرًا لهذه الحالة المناخية.

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