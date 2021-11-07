محمد بن مسعود - الدمام - أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من “العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر”. وأشارت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع. 07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 09:40 AM أصدرته القوات الخاصة لأمن الطرق ونوّهت متمنية السلامة للجميع تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب تنبيه لمستخدمي الطرق بالشمالية: احذروا عند القيادة لهذه الأسباب نبّهت القوات الخاصة لأمن الطرق، مستخدمي الطرق بمنطقة الحدود الشمالية في كلٍ من “العويقيلة- حزم الجلاميد- رفحاء- طريف- عرعر”. وأشارت، عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، إلى أن المنطقة قد تشهد -بمشيئة الله- نشاطاً في الرياح السطحية وأتربة مثارة يُصاحب ذلك تدنٍ في مدى الرؤية، آملة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، متمنية السلامة للجميع. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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