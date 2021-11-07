محمد بن مسعود - الدمام - حادث بشع .. سيارة تسقط من مرتفع شاهق في محافظة اب – شاهد الصورة

توفي سائق سيارة وابنه بعد انحدار سيارتهما من إحدى الطرق الوعرة في نقيل جبلي مرتفع في محافظة إب وسط اليمن .

وقالت مصادر محلية أن سائق السيارة ناصر علي عبد الله الكرور فقد السيطرة على سيارته في نقيل ثبر بقرية المنازل بمحافظة إب والقريبة من منطقة يريم وانحدارها من قمة الجبل إلى أسفل المنحدر والتسبب في وفاة الأب السائق وابنه بعد ارتطام سيارتهما بعدة صخور وتدمرها بشكل شبه كلي .

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و أضافت المصادر ان سيارة ناصر الكرور نوع تويوتا رباعية الدفع موديل 1983م انصهر محركها ومقدمتها بشكل كلي نتيجة لسقوطها من مرتفع وارتطامها بالصخور .

وأكدت المصادر أن هذا النقيل تسبب في وفاة العشرات من المواطنين والذي بات يطلق عليه محليا اسم ” نقيل الموت ” .

هذا وتزايدت الحوادث المروية بعد انقلاب المليشيا الحوثية على الدولة في اليمن وتوقف جميع المشاريع الخاصة بصيانة واصلاح الطرق وكذلك الحال عدم مقدرة المواطنون على صيانة سيارتهم نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية للغالبية وارتفاع تكاليف قطع الغيار نتيجة تدهور العملة الوطنية .