قرارات جمهورية عاجلة اصدرها هادي

محمد بن مسعود - الدمام - أصدر رئيس الجمهورية، عبدربه منصور هادي، قرارين جمهوريين بتعيينات جديدة في قطاع النفط. وقضى القرار الأول رقم (10) لسنة 2021م، بتعيين م. محمد يسلم صالح مديراً عاماً تنفيذياً لشركة مصافي عدن. قد يهمك ايضاً

كما أصدر القرار الثاني رقم (11) لسنة 2021م،والذي قضى بتعيين م. عمار ناصر عبدالله العولقي مديراً عاماً تنفيذياً لشركة النفط اليمنية.

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