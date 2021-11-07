محمد بن مسعود - الدمام - مصدر يكشف حقيقة إعلان قبيلة عبيدة تحييد منطقتها من المعارك في مأرب
قال مصدر ان البيان ألموزع على وسائل الإعلام باسم قبيلة عبيدة عار من الصحة.
واضاف القبيلة لم تعلن الحياد وهي تقف مع الشرعية ومستعدة للقتال دفاعا عن مناطقها.
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واختتم البيان الذي وزع مزور وقبيلة عبيدة تدافع عن مناطقها.
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