محمد بن مسعود - الدمام - الشرعية تفقد شرعيتها … عمولة تحويل الاموال من مناطقها الى مناطق حكومة صنعاء تصل الى رقم خرافي

أكدت مصادر اقتصادية ومصرفية، أن عمولة الحوالات النقدية من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية لشرعية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية تجاوزت 150%، في تعاملات يوم أمس السبت.

وسجل سعر الريال اليمني، تراجعاً ملحوظاً أمام العملات الأجنبية، في المحافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية، حيث بلغ سعر صرف الدولار الواحد في عملية البيع في العاصمة المؤقتة عدن نحو1536 ريالا يمنياً ونحو 1507 ريالا للشراء، في حين سجل الريال السعودي سعر صرف 402 ريالا للشراء ونحو 395 ريالا يمنياً للبيع.

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وفي مناطق سيطرة مليشيا الحوثي حافظ الريال على استقراره في سوق الصرافة عند 606 ريالا يمنيا لبيع كل دولار، و603 ريالا للشراء فيما ظل الريال السعودي مستقرا عند 159 ريالا للبيع والشراء مع فارق بسيط.