الصدر يعتبر استهداف الكاظمي "عملا جبانا" يستهدف العراق كله

وحسب ما نشره الصدر اليوم الأحد، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر قال: “العمل الإرهابي الذي استهدف الجهة العليا في البلاد، لهو استهداف واضح وصريح للعراق وشعبه”.

وأوضح أن هذا الاستهداف يعني استهداف أمن العراق واستقراره “وإرجاعه إلى حالة الفوضى لتسيطر عليه قوى اللادولة، ليعيش العراق تحت طائلة الشغب والعنف والإرهاب، فتعصف به المخاطر وتدخلات الخارج من هنا وهناك”.

وطالب الزعيم، الذي حقق تياره المركز الأول في انتخابات النواب الأخيرة، الجيش وكافة القوى الأمنية بضرورة التكاتف من أجل تعافي العراق.

وقال: “على جيشنا الباسل والقوى الأمنية البطلة الأخذ بزمام الأمور على عاتقها، حتى يتعافى العراق ويعود قويا”.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد تعرض لمحاولة اغتيال فاشلة، في الساعات الأولى من صباح الأحد، حيث استهدفت طائرة مسيرة محملة بمتفجرات منزله، حسبما صرحت خلية الإعلام الامني في بيان لها.

وأوضح البيان أن الكاظمي لم يصب “بأي أذى وهو بصحة جيدة”، لافتة إلى أن”القوات الأمنية تقوم من جانبها بالإجراءات اللازمة بصدد هذه المحاولة الفاشلة”.

يذكر أن ذلك يأتي بعدما أكد مصدر أمني عراقي وقوع انفجار لم تعرف طبيعته في محيط المنطقة الخضراء وسط بغداد، وأضاف المصدر أن “دوي الانفجار، لم تعرف طبيعته، سُمع قبل قليل في محيط المنطقة الخضراء”، لافتا إلى أن ” الانفجار أعقبه إطلاق رصاص من قبل القوات الأمنية”.

** تابع المزيد من أخبار العراق اليوم على سبوتنيك