شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مستودعين للموبيليا والحديد مخالفين بمكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العمرة جولات رقابية لمعالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، ونتج عنها ضبط مستودعين للموبيليا والحديد مخالفين بمكة المكرمة، وإزالة عدد من اللوحات الإعلانية المخالفة في مواقع متفرقة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية.

وفي السياق ذاته أزالت بلدية العزيزية الفرعية خلال جولاتها الميدانية، 39 لوحة إعلانية تالفة ومهجورة مسببة للتشوه بصري، إضافةً إلى طمس الكتابات المشوهة على الجدران المرافق العامة على مساحة 95 متراً مربعاً.

ودعت الأمانة على ضرورة الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات البلدية عبر رقم البلاغات الموحد 940 أو عبر مواقع التواصل الإلكترونية الرسمية التابعة للأمانة لاتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.