- 1/3
- 2/3
- 3/3
كشفت وسائل إعلام، تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ الليلة الماضية.
وبحسب معلومات حصلت عليها “آر تي” الروسية، فإن طائرة مسيَّرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها، لكنه لم يتمكن من ذلك.
ومع اقترابها من المنزل كثّف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.
ووفقاً للمعلومات، فإن المكان الذي استُهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقراً لمؤسسة الذاكرة التي يقودها، والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 08:31 AM
مسيَّرة حامت حول المنزل 3 دقائق وفشلت قوات الحماية في إصابتهابالصور.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي
كشفت وسائل إعلام، تفاصيل جديدة تتعلق بمحاولة اغتيال رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي؛ الليلة الماضية.
وبحسب معلومات حصلت عليها “آر تي” الروسية، فإن طائرة مسيَّرة حامت في محيط مقر إقامة الكاظمي في المنطقة الخضراء لأكثر من ثلاث دقائق، وبدأ طاقم الحماية بإطلاق النار عليها لإسقاطها، لكنه لم يتمكن من ذلك.
ومع اقترابها من المنزل كثّف إطلاق النار عليها بأوامر من مسؤولين في مكتب الكاظمي، مع اتخاذ إجراءات لحماية رئيس الحكومة، لكنها أسقطت ما تحمله من مقذوفات.
ووفقاً للمعلومات، فإن المكان الذي استُهدف، هو منزل الكاظمي الخاص، الذي كان مقراً لمؤسسة الذاكرة التي يقودها، والتي تعنى بأرشفة الوثائق العراقية، ويقع المنزل بالقرب من منزل رئيس الحكومة الأسبق نوري المالكي.
الكلمات المفتاحية
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. تفاصيل جديدة عن محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.