رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 08:51 AM
تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساءرياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.
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