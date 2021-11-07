رياح نشطة وسحب رعدية على جازان.. والأرصاد ينبه

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية والحالة تستمر حتى 7 مساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة جازان، تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات: (أبو عريش، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والعيدابي، وفيفا، وهروب).

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة السابعة مساءً.