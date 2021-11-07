محمد بن مسعود - الدمام - قالت المديرية: اندلع في أرض فضاء.. دون حدوث أي إصابات تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب. وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات. 07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 08:34 AM قالت المديرية: اندلع في أرض فضاء.. دون حدوث أي إصابات “مدني تبوك” يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي البوادي “مدني تبوك” يخمد حريقاً نشب في أخشاب بحي البوادي تمكّنت فرق الدفاع المدني في تبوك من السيطرة على حريق نشب في أخشاب. وأعلن الدفاع المدني السعودي عبر حسابه في تويتر، أن مدني تبوك سيطر على حريقٍ في أخشاب بأرض فضاء في حي البوادي دون وقوع إصابات. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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