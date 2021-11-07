شكرا لقرائتكم خبر عن 460 مستفيدا من مركز الأطراف الصناعية بسيئون والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في مديرية سيئون بمحافظة حضرموت خدماته الطبية المتنوعة لـ 460 مستفيدا ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر أكتوبر 2021م؛ وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وجرى تقديم 1.206 خدمات، حيث تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 219 مريضا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي التي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 241 مريضا.