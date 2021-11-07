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استعراض مبادرة «السعودية الخضراء» بقمة المناخ

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الدمام - شريف احمد - شهد جناح المملكة في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 مساء أمس الأول جلسة نقاش حول التقنيات الحالية والمستقبلية لاستخلاص الكربون حضرها عدد من الأكاديميين والمهتمين بقضايا المناخ.

وقدم المتحدثون شرحاً لأهداف مبادرة «السعودية الخضراء»، التي أعلن عنها مؤخراً صاحب السمو الملكي الأمير بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مشيرين إلى أنها تهدف إلى تقليل انبعاثات الكربون من خلال زيادة الغطاء النباتي، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي والحفاظ على الحياة البحرية.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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