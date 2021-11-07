شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق النسخة الثانية من «تحدي أبشر» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة الداخلية النسخة الثانية من «تحدي أبشر» للإبداع والابتكار، ضمن الفعاليات المصاحبة لملتقى «أبشر السابع» لتشجيع أصحاب الأفكار والمبدعين على المشاركة في تطوير أعمال وخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية «أبشر» والأعمال الميدانية لقطاعات الوزارة وتمكين الإبداع في التحول الرقمي باستخدام التقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطائرات المسيرة والواقع المعزز والافتراضي.

وتعد مبادرة تحدي أبشر إحدى مخرجات واحة أبشر الهادفة إلى توظيف التقنية للإسهام في ابتكار ومعالجة وتطوير الأعمال التقنية للوزارة، بهدف تشجيع وإثراء ثقافة الإبداع والابتكار من أجل تطويع التقنية لخدمة الإنسان والاستمرار في تقديم خدمات عالية الجودة، ما يسهم في الوصول إلى المراكز الخمسة الأولى في مؤشر الحكومات الإلكترونية، تحقيقا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن أجل الاستمرار في تطوير خدمات وزارة الداخلية الرقمية والميدانية وتوظيف التقنيات الحديثة في تعزيز الأمن أو السلامة وتحسين تجربة المستخدم وتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين والمقيمين وتسهيل الحصول على خدمات الوزارة وتعزيز أداء منسوبيها، فإن تحدي أبشر الثاني سيركّز على «حلول ذكية مبتكرة وأفكار إبداعية لخدمات وزارة الداخلية»، ويشمل ذلك ابتكار حلول إبداعية وذكية للتعرّف على الأشياء وفهم المحتوى وإيجاد أنماط معينة باستخدام الذكاء الاصطناعي لخدمات وزارة الداخلية الإلكترونية، كما يشمل تطوير خدمات قائمة سواء أكانت على منصة أبشر أم خارجها، من خلال تعديلها أو تحسين إجراءاتها أو تعزيزها بمحاور جديدة، ويشمل أيضا الخدمات الميدانية لتطوير عمل رجال الأمن، أو ابتكار خدمة جديدة لوزارة الداخلية يحتاجها العملاء «أفرادًا، أعمالًا، حكومة» ولا تقدم حاليًا بأي شكل من الأشكال باستخدام التقنيات الحديثة.