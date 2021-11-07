شكرا لقرائتكم خبر عن تنظيف شاطئ نصف القمر بالظهران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كثفت بلدية الظهران، من أعمال الفرق الميدانية لالتقاط وإزالة النفايات بشاطئ نصف القمر خلال عطلة نهاية الأسبوع لاستقبال الزوار ومرتادي الشاطئ.

وواصلت البلدية ممثلة بإدارة النظافة العمل على رفع وإزالة المخلفات من الأراضي الفضاء بمدينة الظهران، وذلك ضمن مبادرة تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى مواصلة أعمال دهان الخطوط الأرضية بالشوارع.

وعززت البلدية جولاتها الرقابية على المنشآت الصحية والغذائية للتأكد من التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية، نتج عنها رصد 4 مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم. ولفتت البلدية إلى إزالة أكثر من 35 سيارة تالفة ومهملة من الشوارع، ضمن أعمال معالجة التشوه البشري وتحسين المنظر العام.