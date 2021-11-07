شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 3 آلاف شخص.. «كات ووك» لحماية القطط البرية من الانقراض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نظمت أمانة المنطقة الشرقية بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية فعالية رياضة المشي، في ممشى كورنيش الخبر الشمالي، بمشاركة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، وتجمع الشرقية الصحي، وشرطة محافظة الخبر، بهدف رفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، وتشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق، وذلك للمساهمة في استشعار فوائد الرياضة الخارجية وأهميتها على الصحة البدنية والنفسية.

بيئة طبيعية

وتمثلت المبادرة العالمية في المشي لمسافة 7 كيلومترات، والتي تولتها إحدى المؤسسات المعنية بحماية 40 فصيلة من القطط البرية المعرضة للانقراض وتسعى للحفاظ عليها في بيئتها الطبيعية، وحرصت الأمانة على نشر ثقافة الوعي بين أفراد المجتمع للحفاظ على هذه القطط البرية وهي «اليغور، الفهد، نمر الثلج، النمر، الأسد، الببر، أسد الجبال».

فريق فائز

وتضمنت المبادرة المشي مع العائلة مسافة 700 متر، يضاف لها أي نشاط آخر، وذلك بتخصيص مسافة قصيرة لكي يشارك الأطفال والعائلات في المسيرة، إضافة إلى المشي لمسافة 7 كيلومترات، وإهداء هذه المسافة للقط البري المفضل لدى المشارك، حيث اختار كل فريق القط البري المفضل لديهم كشعار للفريق خلال المشي، وأعطيت الجائزة للفريق الذي مشى أعضاؤه لأطول مسافة.

رسوم تشكيلية

وأكد المتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان أن فعالية رياضة المشي جاءت لنشر ثقافية الوعي للحفاظ على القطط البرية وجاءت بمشاركة 3000 شخص من المواطنين والمقيمين، مشيرا إلى وجود عدد من الفعاليات في هذه المبادرة ومنها: الرسوم التشكيلية التي تستهدف القطط البرية من أنواع النمور، بهدف تعريف الناس بالمحافظة على هذه القطط في البيئة الطبيعية.

تفاعل كبيروأشار إلى أنه شارك في هذه الفعالية رئيس هيئة تطوير المنطقة الشرقية م. فهد المطلق، ووكيل أمانة المنطقة الشرقية للخدمات م. زياد المغربل، ورئيس بلدية الخبر م. مشعل الحربي، كما لقيت هذه المبادرة تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير في رياضة المشي، بهدف نشر الوعي بالمحافظة على اللياقة البدنية، والحفاظ على القطط البرية.

ممشى الأحساء

وفي محافظة الأحساء، انطلقت أمس المبادرة العالمية للحفاظ على القطط البرية «كات ووك»، بالمشي لمسافة 7 كيلومترات على ممشى الأمانة، وبمشاركة مختلف الأعمار من مواطنين ومقيمين، وذلك بتنظيم أمانة الأحساء بالشراكة مع هيئة تطوير المنطقة الشرقية.

رفع الوعي

وشارك في الانطلاقة أمين الأحساء م. عصام الملا، الذي أكد أن الفعاليات تهدف إلى رفع الوعي بأهمية الحفاظ على القطط البرية المعرضة للانقراض، من خلال تشجيع أفراد المجتمع لممارسة رياضة المشي في الهواء الطلق.