شكرا لقرائتكم خبر عن استبدال الصمام الميترالي لأربعينية بآخر متطور في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بفضل الله تمكن فريق طبي في مستشفى د. سليمان الحبيب بالخبر، من إجراء عملية معقدة ودقيقة لتغيير الصمام الميترالي القلبي لمريضة «أربعينية» عبر تقنية المنظار. ذكر ذلك الدكتور فهد مخدوم استشاري أمراض القلب والقسطرة التداخلية، رئيس الفريق الطبي المعالج، قائلا: إن المريضة وصلت إلى وحدة الطوارئ القلبية بالمستشفى، بعد أن شعرت بضيق حاد بالتنفس وآلام بالصدر، ثم نوبات من الخفقان القلبي، وعلى الفور تم إخضاعها للكشف الطبي الدقيق بالأشعة المقطعية وفحص «Ultrasound» على منطقة الصدر، والتي كشفت عن وجود تضيق حاد في الصمام الميترالي وارتجاف أذيني، حيث وصلت مساحة التضيق إلى «0.7» سم مربع، وبينت النتائج أيضا وجود تضخم في الأذين الأيسر.

وأضاف استشاري أمراض القلب أن الفريق الطبي، قام بدراسة الملف الطبي جيدا ووضع خطة علاجية، بدأت بإعطاء المريضة أدوية تحفظية لضبط المؤشرات الحيوية، ومن ثم إخضاعها لعملية استبدال الصمام الميترالي بتقنية المنظار من غير الحاجة لفتح الصدر كاملا، حيث قام الفريق الطبي بعمل فتحتين صغيرتين بقطر «1 سم - 5 سم» في الجانب الأيمن من الصدر، وخلال العملية تأكد التشخيص السابق بعد رؤية الصمام الميترالي في حالة تكلس تام، الأمر الذي تسبب في خلل وظائفه وشعور المريضة بالأعراض السابقة، حيث تم استئصال ذلك الصمام بحرص شديد ومن ثم تركيب صمام جديد متطور. وقال د. مخدوم إن جهود الفريق الطبي بفضل الله تكللت بالنجاح، وبعد 24 ساعة تم استقرار حالة المريضة وانتهت لديها الآلام والخفقان القلبي، وفي خلال 5 أيام من المتابعة غادرت المريضة المستشفى وهي بصحة جيدة.