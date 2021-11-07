شكرا لقرائتكم خبر عن بينها «الداخلية» و«الدفاع».. «نزاهة» توقف 172 متهما بـ8 جهات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول من العام الجاري، 172 مواطنا ومقيما، منهم موظفون في وزارات «الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني، الخارجية، الصحة، البيئة والمياه والزراعة»، والرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهيئة تقويم التعليم والتدريب.

وأوضحت الهيئة، أنها باشرت اختصاصاتها ومهماتها من خلال 6061 جولة رقابية، وكذلك التحقيق مع 512 متهما في قضايا إدارية وجنائية، مشيرة إلى أن أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تورط بها المتهمون تمثلت في الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، إساءة استخدام السلطة، التزوير، ويجري استكمال الإجراءات النظامية تمهيدا لإحالتهم للقضاء.