شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 20 مخالفا لنظام البيئة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي في محافظة الخرج، 20 مخالفًا لنظام البيئة؛ 11 مقيمًا من الجنسيات اليمنية والسودانية والهندية والباكستانية، و9 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسيتين اليمنية والأثيوبية، لتشويههم المعالم الطبيعية بالحفر، ونقلهم الرمال وتجريف التربة دون ترخيص. وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضبط المعدات المستخدمة وعددها 19 آلية، تعود ملكياتها لمواطن وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، حاثًا الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و999 و996 في جميع مناطق المملكة.