شكرا لقرائتكم خبر عن 2700 مراجع لـ«إرادة الطائف» شهريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح مدير إدارة العلاقات والتواصل والتوعية الصحية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالطائف فيصل السيالي لـ«اليوم» أن متوسط مراجعي عيادات المجمع شهريا، يبلغ 2779 مستفيدا، و959 مراجعا للطوارئ.

وأضاف إن متوسط المستفيدين من جناح إرادة يبلغ نحو 15 حالة شهرياً، إضافة إلى 612 مستفيدا من خدمات الرعاية المنزلية، مشيرا إلى أن السعة السريرية بالمجمع تبلغ 670 سريرا.

وبيَّن السيالي أن المجمع، يضم عيادات وأقسام الصحة النفسية، وعيادة متخصصة للفئه العمرية 12 إلى 18، إضافة إلى جناح وعيادة إرادة لعلاج الإدمان، وكذلك اللجنة الطبية النفسية المدنية، واللجنة الطبية النفسية الجنائية.

كما يضم المجمع عدة تخصصات طبيه أخرى مثل: الخدمة النفسية الخدمة الاجتماعية - التثقيف الإكلينيكي - التغذية العلاجية - قسم التأهيل الطبي والعلاج الطبيعي، بالإضافة إلى باقي الأقسام الطبية المساندة، إلى جانب خدمات التأهيل الطبي النفسي لنزلاء المجمع، التي تهتم بالترويح عن النزلاء وتدريبهم على الاندماج مع المجتمع والاعتماد على الذات في قضاء الأعمال الشخصية اليومية من خلال: العلاج بالعمل - الأنشطة الرياضية - الرحلات الترفيهية، إضافة إلى ما يقدمه من خدمات الرعاية المنزلية.