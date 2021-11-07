شكرا لقرائتكم خبر عن 42 مصابا بكورونا.. واستقرار «الحرجة» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت وزارة الصحة، أمس، 42 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، ليصل إجمالي الحالات المؤكدة بالمملكة منذ بدء الجائحة، 548.890، بينما بلغت الحالات الحرجة 52.

وأوضحت إحصائية الوزارة تعافي 33 حالة من الفيروس، ليرتفع الإجمالي إلى 537.794 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8803 حالات، بإضافة حالة وفاة جديدة.

ووفقا للإحصائية فقد بلغت أعداد الجرعات المضادة للفيروس، حتى أمس، أكثر من 46.248.201، بينما تواصل مراكز اللقاحات جهودها لإتمام عمليات التحصين.

وكانت وزارة «الصحة»، أكدت ضرورة مسارعة الجميع إلى تلقي جرعات اللقاح كاملة، لتخفيف التداعيات المرتبطة بالإصابة ومواجهة المتحورات ودعم المناعة بالشكل الأمثل لمواجهة أي خطر، إلى جانب عدم الاستهتار وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

ودعت الوزارة إلى الإسراع في أخذ الجرعة التنشيطية لبعض الفئات من ذوي المخاطر العالية، لتعزيز مناعتهم، كزارعي الأعضاء أو المصابين بالفشل الكلوي المزمن، مشيرة إلى الاتساع في ذلك من أصحاب الأمراض المزمنة أو كبار السن أو الممارسين الصحيين.