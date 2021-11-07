وزيرة الخارجية الليبية ترد على ما نسب إليها بخصوص المواطن أبوعجيلة مسعود

محمد بن مسعود - الدمام - ردت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، نجلاء المنقوش، على ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود.

وقالت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الليبية على فيسبوك إن المنقوش فندت صحة ما نسب إليها بخصوص المواطن الليبي أبوعجيلة مسعود، نافية بشكل قطعي ذكرها للشخص المعني خلال مقابلتها مع قناة بي بي سي البريطانية.

وأوضحت الوزير أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وضحايا تفجير مانشستر أرينا الذي وقع سنة 2017 واتهم بتنفيذه مواطن بريطاني من أصول ليبية مشيرة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا الذي يتولى معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وأشادت وزيرة الخارجية الليبية بنتائج مؤتمر استقرار ليبيا، واصفة إياها بالإيجابية، كما أنها لاتزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية، فيما اعتبرته إنجاز لليبيا سيسهم في تحسين وتعزيز وضع البلاد في الساحة الدولية والإقليمية.

وأهابت وزارة الخارجية الليبية، في ختام منشورها، بعدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام، محذرة من أن ذلك يأتي ضمن الجرائم التي يعاقب عليها القانون.

يذكر أن المجلس الرئاسي الليبي أعلن، أمس السبت، وقف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، عن العمل، وإحالتها للتحقيق على خلفية تصريحاتها الأخيرة بخصوص قضية تفجير لوكربي عام 1988 (الذي وقع عام 1988) ومخالفات أخرى.

وقالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي الليبي، نجوى وهيبة لـ”سبوتنيك” أن قرار وقف الوزيرة الليبية عن العمل يعد احتياطيا بغرض التحقيق.