مقتل وإصابة 6 أشخاص في حوادث إطلاق نار في نيويورك

محمد بن مسعود - الدمام - قالت الشرطة الأمريكية إن شخصين قتلا وأصيب أربعة آخرون في حوادث إطلاق نار منفصلة في عدة أنحاء بمدينة نيويورك.

ونقلت صحيفة “نيويورك بوست” عن رجال الشرطة أنهم عثروا على رجل في شارع ميلر في بروكلين مصابا بعدة رصاصات، وأعلن وفاته في مركز مستشفى بروكديل الطبي، في ساعة مبكرة من صباح السبت.

© REUTERS / MIKE SEGAR

وأضافت الشرطة إنه بعد حوالي ساعة، تم العثور على رجل آخر مصاب برصاصة بالقرب من روجرز بليس وشارع 163 شرق في برونكس، أعلن عن وفاته أيضا في مركز لينكولن الطبي، فيما لم يتم القبض على أي شخص حتى الآن بتهمة التورط في أي من جريمتي القتل.

في السياق ذاته ، تم إطلاق النار على شاب يبلغ من العمر 20 عاما في برونكس حوالي الساعة 8:12 مساءً ليلة الجمعة، وتم نقله إلى مستشفى برونكس لتلقي العلاج، ولم تلقي الشرطة على أي مشتبه به في التورط بهذه الواقعة.

وبعد نحو 10 دقائق، أصيب رجل يبلغ من العمر 30 عامًا برصاصتين في تبادل إطلاق النار في برونكس ونُقل إلى مركز لينكولن الطبي. وتبحث الشرطة عن مشتبه به يوصف بأنه رجل يرتدي سترة زرقاء وسروال جينز رمادي وقناع أزرق، كان قد هرب من مكان الحادث.

وبعد الساعة 10 مساءً الجمعة في بروكلين، أصيب رجل يبلغ من العمر 29 عامًا برصاصة واحدة في فخذه الأيمن بالقرب من وقالت الشرطة يوم السبت إنها ليس لديها معلومات عن أي مشتبه به محتمل، كما تم نقل الضحية إلى مستشفى بروكديل.

وأصيب رجل يبلغ من العمر 26 عامًا برصاصة واحدة في ركبته اليسرى في تبادل لإطلاق النار بالقرب من شارع 58 في بروكلين، فيما تبحث الشرطة عن رجلين فروا في دراجة بخارية، كما تم نقل الضحية إلى المركز الطبي لتلقي العلاج.