هذا ماسيحدث يوم 19 نوفمبر

محمد بن مسعود - الدمام - أكد إبراهيم الجروان رئيس مجلس إدارة جمعية الامارات للفلك وعضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء و الفلك حدوث خسوف جزئي للقمر بنسبة 97.4%، يوم 19 نوفمبر 2021، الساعة 09:04 صباحاً بالتوقيت العالمي ولن تشهده الإمارات ولا عموم مناطق الجزيرة العربية ، يستمر قرابة ثلاث ساعات و28 دقيقة.مشيراً إلى حدوث خسوف قمري آخر في يوم 16 مايو 2022 و سيكون خسوفاً كلياً .
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يذكر بأن ظاهرة الخسوف القمري هي وقوع القمر في منطقة ظل الأرض، و تدخل في ثلاثة مراحل أو انواع .. خسوف شبه الظل معه يخفت ضوء القمر قليلاً و هي المرحلة الأولى و الأخيرة من الظاهرة و تسبق الخسوف الجزئي و تعقبه، ثم مرحلة الخسوف الجزئي حيث يبدأ قرص القمر في الاظلام تدريجيا و هي المرحلة التي تسبق مرحلة الخسوف الكلي و تعقبه، و مع مرحلة الخسوف الكلي يكاد يتلاشى ضوء القمر و يكتسي باللون الاحمر النحاسي الناتج من انكسار بعض أشعة الشمس في الغلاف الجوي للأرض نحو القمر.
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