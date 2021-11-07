السعوديه «فرحة عريس» تزف 100 شاب

محمد بن مسعود - الدمام - أقامت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالرياض (إنسان)، حفل الزواج الجماعي لـ 100 شاب من أبناء وبنات الجمعية تحت شعار «فرحة عريس»، إذ حرصت الجمعية منذ أكثر من عشر سنوات على إقامة حفلات الزواج الجماعي.

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