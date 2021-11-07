محمد بن مسعود - الدمام - نظم منسوبو مدرستي علي بن أبي طالب الثانوية وبلاط الشهداء المتوسطة في مكة المكرمة احتفالية تكريمية لزملائهم المتقاعدين والمنقولين من المدرسة، في قاعة أحد فنادق مكة المكرمة.

كانت هذه تفاصيل خبر السعوديه الاحتفاء بالمتقاعدين والمنقولين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.