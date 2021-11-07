السعوديه ترقية المالكي

محمد بن مسعود - الدمام - قلد نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مساعد مدير الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية اللواء ضيف الله المالكي، رتبته الجديدة.

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