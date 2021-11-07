والد الطفل ضحية ملاهي تبوك يروي قصة وفاة نجله بين يديه: نزفت الدماء من رأسه

الرياض - محمد عبدالله - روى المواطن علي البلوي، والد الطفل إبراهيم ضحية ملاهي تبوك، قصة وفاة طفله بين يديه، بعد سقوطه من إحدى الألعاب في مهرجان بمنطقة تبوك.

وأوضح المواطن البلوي، لبرنامج "سيدتي"، على قناة "روتانا خليجية"، إنه ذهب مع زوجته وأطفاله للملاهي في أحد المهرجانات بالمنطقة، وذهب طفله مع أحد العمال الأجانب الذي وضعه في عربة كهربائية".

وتابع والد الطفل "لم يمض دقائق على تحريك العربة الكهربائية "على شكل قطار"، حتى سقط الطفل وجاءت العربة الثانية ليصاب بعدها إصابات بليغة في الرأس وتنزف الدماء من جسده، وذهبنا بسيارة أحد المواطنين لعدم وجود إسعاف في المهرجان للمستشفى إلا أنه قد توفاه الله متأثرا بإصابته.

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