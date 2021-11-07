قصة مواطن أخفى مدة محكوميته عن والدته لهذا السبب

الرياض - محمد عبدالله - نشر برنامج "مفترق طرق" على قناة السعودية قصة مواطن يقضي مدة محكمويته في السجن، بعد أن تم التغرير به من قبل آخرين، ويقضي مدة السجن في قضية تتعلق بالنزاهة.

وقال المواطن أبو سلطان، في المقطع إنه أخفى قصة سجنه ومحكوميته عن والدته خوفا عليها من الحزن خاصة أنها كبيرة في السن، وقد لا تستطيع تحمل الصدمة.

وأضاف أبو سلطان، أنه يقضي 8 سنوات مدة محكوميته في إحدى قضايا النزاهة، مضيفا أنه لم يكن له أشقاء أكبر منه ليستفيد من خبراتهم ولا يقع ضحية مثل هذه المشاكل.

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