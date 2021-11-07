المرور يوضح الإجراء المطلوب للسفر بـ«سيارة الابن» خارج المملكة

الرياض - محمد عبدالله - كشف المرور السعودي، اليوم السبت، الإجراء المطلوب لسفر الوالد بسيارة الابن خارج المملكة.

وقال، إن المستفيد في تلك الحالة يلزمه إجراء «تفويض خارجي»، وذلك ردا على تساؤل ورد لحساب «المرور السعودي» بموقع تويتر، قال فيه أحد المستفيدين: «عندي سيارة باسمي هل يمكن للوالد السفر بها خارج المملكة».

وبموجب المادة 17 من لائحة المرور، لا يجوز لمالك المركبة السماح للغير بقيادتها؛ إلا بموجب تفويض، وفقًا للإجراءات التي تحدِّدها اللائحة، ولمالك المركبة تفويض الغير بقيادتها بشرط أن تكون رخصة سير المركبة سارية المفعول ومؤمّن عليها، وخلو سجل المفوض والمركبة من أي قيود تمنع إجراءات التفويض.

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