معلومات عن صفقة صواريخ "محتملة" للسعودية

شملت أول صفقة أسلحة أمريكية "محتملة" للسعودية في عهد الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، صواريخ "جو - جو" ومنصات إطلاق متطورة، وتجاوزت قيمتها 650 مليون دولار.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون"، قبل يومين، إن وزارة الخارجية وافقت على الصفقة، بحسب تقرير عن الصفقة لوكالة "رويترز"، في الـ 4 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

لكن الوكالة أوضحت أنه "رغم موافقة الخارجية الأمريكية إلا أنه لم يتم الإشارة إلى توقيع الصفقة أو حتى لوجود مفاوضات بشأنها".

وتضم الصفقة "المحتملة" 280 صاروخا "جو - جو" طراز "إيه آي إم - 120 سي - 8"، و596 منصة إطلاق طراز "إل إيه يو - 128" متعددة، إضافة إلى وسائل الصيانة وقطع الغيار والدعم الفني.

وتصنف الصواريخ الأمريكية التي تم الموافقة على بيعها للسعودية ضمن صواريخ "جو - جو" المتطورة متوسطة المدى، التي تعرف اختصارا باسم "أمرام"، بينما تصنف منصات الإطلاق بأنها منصات متعددة تمكن الطائرة من استخدام أنواع مختلفة من الصواريخ.

ويقول موقع "جانز" الأمريكي إن الصواريخ التي تضمنتها الصفقة يمكن استخدامها على متن طائرات "إف 15 سي" و"تايفون" التي تستخدمها السعودية.

ما هي مواصفات صواريخ "أمرام"؟

هي صواريخ "جو - جو" صالحة لكل الأجواء تم تطويرها بواسطة شركة "رايثيون" الأمريكية، بحسب تقرير عن الصواريخ لموقع "إير فورس تكنولوجي" الأمريكي.

دخلت تلك الصواريخ الخدمة في الجيش الأمريكي عام 1991، وهي صواريخ موجهة بالرادار يتراوح مداها بين 32 و48 كيلومترا، ويتجاوز وزنها 150 كيلو غراما.

ويمكن استخدام تلك الصواريخ على متن أنواع مختلفة من الطائرات الحربية أبرزها الطائرات الأمريكية طراز "إف 15" و"إف - 16" و"إف -18" و"إف - 22" و"إف 35"، إضافة إلى مقاتلات أوروبية مثل "تايفون" "غريبين" و"تورنادو".

ويصل طول الصاروخ 3.6 مترا وقطره 17.7 سم، والمسافة بين جناحي الصاروخ 52.5 سم.

يمكن للصاروخ أن يحمل 18.1 كغ من المواد شديدة الانفجار، ويوجد عدة نسخ من الصاروخ منها النسخة "إيه آي إم - 120 سي" التي تعد من أحدثها وتستخدمها المقاتلات الشبحية من طراز "إف 22" وتحمل رأسا حربيا متطورا.

© Sputnik / Mohamed Hassan معلومات عن القوات الجوية السعودية

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