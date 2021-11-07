خفض البطالة وفرص وظيفية لطالبي العمل

أكد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالإنابة بمنطقة نجران حمد آل منصور، أن ذكرى البيعة، مناسبة غالية جدا على قلوب الجميع، فيها نعبر عن حبنا وولائنا لولاة أمرنا ووطننا الغالي ولقيادتنا، مؤكدين على أنفسنا بأن نكون مع وطننا وقيادتنا في السراء والضراء متبادلين معهم الحب والعطاء المتدفق مآخذين على أنفسنا عهود الحب لسيدي قائد الأمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين.

الحوكمة

أوضح آل منصور، أن فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية بالمنطقة، حقق قفزات هائلة خلال الفترة السنوات السبع الماضية، من حيث حوكمة الإجراءات والبعد عن الإجراءات الورقية، حيث أصبح بإمكان الجميع الاستفادة من خدمات الوزارة والفرع بصفة خاصة عن طريق الإجراءات الالكترونية ، وإنهاء جميع إجراءاتهم دون الحاجة إلى المراجعة إلا في حالات نادرة، كما حقق الفرع قفزات هائلة على مستوى المناطق من حيث حفض نسب البطالة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتوفير الفرص الوظيفية لطالبي العمل من خلال استهداف أكثر من 40 نشاطًا تم توطينها بنسب متفاوتة.

التوطين

وأضاف آل منصور: نفذت لجنة التوطين في نجران جولات رقابية على المولات التجارية، لإخطار إدارة الأسواق ببدء سريان تطبيق قرار توطين المولات، من خلال التوضيح بصدور القرار الوزاري بتوطين تلك المولات، والذي بدأ بتاريخ 1442/8/25، حيث بلغت نسبة التوطين في المحلات داخل المولات، التي تمت تغطيتها خلال الجولة الرقابية 95 % لجميع المحلات، وأن القرار نص على التوطين بنسبة 100 % في المحلات التجارية داخل المولات التجارية، في مكاتب إدارة المجمعات التجارية المغلقة، و50 % لأنشطة المقاهي داخل المولات، و40 % لأنشطة المطاعم داخل المولات، واستثناء عمال النظافة والصيانة والتشغيل من التوطين، وإلزامهم بزي موحد، وأن المهن المستثناة من التوطين، هي مهن الحلاقة وعمال النظافة والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى العاملين على صيانة ألعاب الأطفال داخل تلك المولات، وقد نتج عن الزيارات الرقابية للجنة التوطين زيارة 125 محلًا داخل تلك المولات وبلغ عدد السعوديين العاملين فيها 242، والسعوديات 79، وعدد الوافدين 16 وافدًا من مختلف الجنسيات، فيما بلغ عدد الإنذارات التي تم تحريرها 4 إنذارات، وعدد الفرص الوظيفية التي تم حصرها، وجار تجهيزها لشغلها بالسعوديين 6 فرص وظيفية.

المطاعم

قامت لجان التوطين الميدانية في كل من نجران وشروره وحبونا، بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي، ومحلات بيع الآيسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين،حيث وللأسبوع الثاني على التوالي، قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين، في كل من نجران وشروره وحبونا، بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة، وقد أوضحت الزيارات أنه تم حصر 129 منشأة، ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ 95 موظفًا، منهم 17 موظفة سعودية، كما بلغت أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة 802 وافد، وتم حصر 27 فرصة عمل على مختلف الأنشطة، جار تجهيزها لشغلها بالسعوديين، كما تم ضبط 5 مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

الملابس الرجالية

نفذت لجنة التوطين في مدينة نجران ومحافظة حبونا جولات ميدانية على أنشطة بيع الملابس والمستلزمات الرجالية للتأكد من متابعة قرارات التوطين، وأوضح مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة نجران بالإنابة حمد آل منصور أنه نتج عن الزيارات الميدانية لأعضاء اللجنة في نجران وحبونا زيارة 71 محل ووجد أن أعداد العاملين من السعوديين بلغ 80 موظفًا والوافدين 60 وافدًا من مختلف الجنسيات، وتم حصر 8 فرص وظيفية متنوعة جار تجهيزها لشغلها وتسويقها على السعوديين. وأضاف آل منصور أن نسبة التوطين في المحلات التي تم تغطيتها 57%، وشملت الزيارات الميدانية منافذ بيع المستلزمات الرجالية من ضمنها محلات بيع الأقمشة الرجالية والملابس الرجالية والمشالح والملابس الرياضية والملابس العسكرية والإكسسورات الرجالية التي تشمل القفازات وأربطة العنق والسبح، وأيضا يشمل بيع الأحذية الرجالية والرياضية والعطور.

المدراس الخاصة

نفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران جولاتها الميدانية، داخل مدينة نجران ومحافظة حبونا، من أجل التعريف بالقرار الوزاري الخاص بتوطين المدراس الخاصة والعالمية، ونسبة كل منها، كما قامت لجنة التوطين بجولات ميدانية في نجران وحبونا، للتعريف بالقرار الوزاري الخاص بتوطين المدراس الخاصة والعالمية، ونسب التوطين فيها، وتأتي هذه الجولات لتعريف القطاع المدرسي الأهلي، عن الآلية والدليل الإجرائي الخاص بتوطين القطاع، تزامنًا مع قرب فتح المدراس، وتاريخ سريان القرار، حيث تمت زيارة 12 مدرسة أهلية، منها واحدة عالمية، واتضح أن أعداد السعوديين العاملين بلغ 152، وأعداد الوافدين بلغ 163 من مختلف الجنسيات، وبلغت النسبة الحالية قبل تطبيق القرار 48 %.

المستلزمات النسائية

عملت لجنة التوطين بمنطقة نجران، زيارات ميدانية على نشاط بيع المستلزمات النسائية غرب ووسط وشرق نجران وذلك لمتابعة قرارات التوطين. و قامت اللجنة بزيارة 60 منشأة، ووجدت أن عدد العاملين السعوديين فيها 139 موظفًا سعوديًّا، و77 موظفة سعودية، وأن أعداد الوافدين في النشاط بلغ 112 موظفًا، وقد تم حصر 15 فرصة عمل جار تجهيزها لشغلها بالكوادر السعودية، وتم ضبط مخالفتين لوافدين كانا يعملان في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين، وبلغت نسبة التوطين في المنشآت التي تمت زيارتها 65.85 %.

توطين نشاط بيع الأواني المنزلية

زيارة 69 محلًا من قبل لجنة التوطين

135 عاملًا سعوديًا في هذا النشاط

17 موظفة سعودية تزاول هذه المهنة

116 وافدًا يعملون في بيع الأواني المنزلية

16 فرصة عمل لشغلها بالسعوديين

إنذار 4 منشآت خالفت نسبة التوطين

بلغت نسبة التوطين في هذا النشاط 57 %