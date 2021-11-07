الدفاع المدني اللبناني يخمد حريقا في دورس

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت قوات الدفاع المدني اللبناني، اليوم السبت، إخماد حريق عمود وأسلاك للتغذية بالطاقة الكهربائية في دورس.

وقال الحساب الرسمي للدفاع المدني اللبناني على فيسبوك إن عناصره أخمدت في تمام الساعة التاسعة مساء من تاريخ اليوم 6 نوفمبر /تشرين الأول حريقاً شب في عمود وأسلاك للتغذية بالطاقة الكهربائية في دورس- بعلبك.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أفادت غرفة التحكم المروري التابعة لقوى الأمن الداخلي اللبناني، بقطع السير على أوتوستراد الزهراني بالاتجاهين، بسبب اندلاع الحريق وتحويل السير إلى الطريق البحرية.

ونقلت قناة “الجديد” التلفزيونية عن مصدر في جهاز الدفاع المدني: “بدأ عناصر من (الدفاع المدني) في إطفاء الحريق الذي اندلع في أحد مخازن البنزين في منشأة الزهراني”.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء اللبناني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: إن “هذا خزان للبنزين تابع للجيش موجود في المنشآت ويحوي كمية معينة من المحروقات، ولقد تم تطويق الحريق”.

​وذكر البيان أن رئيس الوزراء نجيب ميقاتي طلب أن يكون هناك تقرير بكل ما حصل ومسبباته لمعرفة أصل المشكلة من أجل تفاديها في المستقبل.