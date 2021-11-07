محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743.بريطانيا فيروس كورونا الجديد 07 نوفمبر 2021 – 2 ربيع الآخر 1443 12:52 AM إجمالي الإصابات 9,272,066 والوفيات 141,743 شخصًا بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا سجَّلت بريطانيا 30,693 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) و155 وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان أمس إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 9,272,066، فيما بلغت حصيلة الوفيات 141,743. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

كانت هذه تفاصيل خبر بريطانيا تُسجِّل 30,693 إصابة جديدة و155 وفاة بكورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.