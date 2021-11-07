الرئاسة المصرية تنشر فيديو "مذهل" من داخل قصر القبة بعد تجديده

محمد بن مسعود - الدمام - ويظهر القصر في الفيديو، الذي وضعه المتحدث باسم رئاسة الجمهورية المصرية، في حلته الجديدة، بشكل رائع، مبينا ما حدث من تطوير داخل القصر الذي تصل مساحته نحو 190 فدانا.

وفي المقطع الذي نشره المتحدث باسم رئاسة الجمهوية المصرية، يظهر إنشاء متحف مركبات قصر القبة، والتي تضم مجموعة نادرة من السيارات التي استخدمت في عصور مختلفة لحكام مصر، من العهد الملكي وحتى الآن.

ويشير المقطع أيضا إلى إنشاء متحف قصر القبة الذي يضم مقتنيات ملكية ذات قيمة تاريخية كبيرة.

وكذلك يظهر في المقطع إنشاء ملاعب رياضية، وتطوير الحدائق الداخلية، وتطوير منطقة النافورة وإنشاء مسرح ومطعم.

وأيضا يظهر في المقطع، تطوير شجرة الجميزة التاريخية بحديقة القصر، وتطوير الصوب الملكية وحديقة الورد، وإنشاء مجمع المزارع.

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وافتتح القصر رسميا في يناير 1873، في حفل زفاف الأمير محمد توفيق ولي عهد الخديو إسماعيل الذي حكم مصر في الفترة ما بين ( 18 يناير 1863 حتى 26 يونيو 1879).

وبني القصر أطلال منزل قديم لوالده إبراهيم باشا، واستمر البناء ٦ سنوات، (١٨٦٧ حتى ١٨٧٢)، ويضم القصر حدائق شاسعة بها مجموعة نادرة من الأشجار والنباتات، بحسب موقع “الرئاسة المصرية“.

وشهد قصر القبة أحداثا تاريخية كبيرة، ففيه ولد الخديوى توفيق وعاش به أثناء حكمه للبلاد، وجعله الملك فؤاد مقر الإقامة الرسمى له، وأنشاء في مواجهته محطة قطار سكة حديد خاصة بالقطار الملكي، ومنه ألقى الملك فاروق خطابه الأول لتولي العرش، وبه سجى به جثمان الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد وفاته فى 1 اكتوبر سنة 1970.

وكان قصر القبة مقر إقامة شاه إيران “محمد رضا بهلوي” بعد لجوئه السياسي إلى مصر عام ١٩٧٩.

وفي 2014 أقيم في قصر القبة حفل تسليم عبد الفتاح السيسي، السلطة بعد انتخابه رئيسا للبلاد في المرة الأولى، وهناك أقيم حفل أسطوري بمشاركة العديد من الشخصيات العامة والسياسية، والوفود العربية والغربية.

واستقبل فيه السيسي نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة الأخير لمصر في 2015، وكذلك استقبل السيسي فيه نظيره الصيني شي جين بينغ في 2016.

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