المسحل: المقترح السعودي سيطبّق في دوري أبطال آسيا

محمد بن مسعود - الدمام - أبرز ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم صعوبة مباراة الأخضر القادمة أمام أستراليا ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، مبديا تفاؤله بتحقيق نتيجة إيجابية.

وأوضح المسحل، في تصريحات تلفزيونية: «تنتظرنا مباراة صعبة للغاية أمام أستراليا القوية، التي تمتلك لاعبين مميزين أغلبهم يلعبون في الدوريات الأوروبية، بالإضافة لساعات السفر الطويلة واختلاف التوقيت والظروف المناخية».

وأضاف: «كل هذه الأمور يعمل عليها المدرب والجهاز الإداري، ونحن جاهزون ومتفائلون بتحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله، تكون دافعا للاستمرار نحو التأهل لكأس العالم».

وواصل: «سنصل أستراليا في وقت جيد، وسيجري المدرب رينارد 4 تمارين، وبإذن الله تكون كافية للدخول في أجواء سيدني.. وقلت للاعبين: (لقد رفعتم سقف طموحنا بعد الفوز في المباريات الأربع الماضية)، وستستمر النتائج الإيجابية».

وأردف: «هناك حديث مع رابطة الدوري السعودي والأندية للعب بعض المباريات المؤجلة في أثناء توقف الدوري، خلال بطولة كأس العرب للمنتخبات».