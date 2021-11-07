رئيس الأهلي يلغي عقوبة السوبر المصري بعد الفوز على الزمالك

محمد بن مسعود - الدمام - قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المصري إلغاء العقوبة المالية التي الخليج 365 أن وقعها على كل منظومة الفريق عقب خسارة بطولة السوبر.

وأكد أن ما تم خصمه من الجميع في الفترة الماضية سوف تتم إعادته إليهم كاملا، بالإضافة إلى صرف مكافأة استثنائية للاعبين.

وكان مجلس إدارة الأهلي اتخذ قرارا بخصم 300 ألف جنية من كل لاعب بالفريق ومن أعضاء الجهاز الفني عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام طلائع الجيش 2/‏3 بركلات الترجيح في سبتمبر الماضي.

وحرص الخطيب على تهنئة الجهاز الفني والإداري والطبي واللاعبين، عقب الفوز على الزمالك 5/‏3.

من جهة أخرى، عبّر بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي المصري عن سعادته بالفوز على الزمالك.

وقال موسيماني، خلال المؤتمر الصحافي عقب اللقاء الذي أقيم باستاد القاهرة: «حضرنا إلى الملعب لتحقيق نتيجة طيبة، وهو ما حدث. لعبنا بروح قوية وتميزنا، وكنا الأكثر ذكاء داخل الملعب».

وأضاف: «لعبنا بنفس الطريقة التي طبقناها في لقاء الإسماعيلي، والليلة حققنا فوزا كبيرا على الزمالك».

وتابع: «سجلنا 3 أهداف في الشوط الأول، واثنين في الشوط الثاني. بالطبع كنت أريد إحراز أهداف أكثر، لكن لا نستطيع تحقيق كل شيء».

وأكد موسيماني أنه لا يعرف الكثير عن تاريخ لقاءات القمة، لكنه علم بأن الأهلي فاز على الزمالك من قبل (6-1)، مضيفا: «إن شاء الله أحقق هذه النتيجة في المرة القادمة».

وأشار إلى أن الأهلي بطل أفريقيا وثالث العالم، موجها الشكر لجماهير النادي الأحمر لأنهم منحوه الطاقة, وأكد حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك ثقة اللجنة الكاملة ودعمها للجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم واللاعبين، وقدرتهم على استعاده نغمة الانتصارات رغم الخسارة 3/‏5.

وقال حسين لبيب في تصريحات للموقع الرسمي لناديه إنهم تقدموا بشكوى عاجلة للجهات المعنية ضد معلق المبارة بسبب ما أسماه تحيّزه.

وتابع «ندعو مسؤولي الشركة المنظمة لمباراة القمة لمناقشة التجاوزات التي صاحبت تنظيم المباراة والتي لمسها الجميع».

وأضاف: «ستتقدم اللجنة بمذكرة عاجلة بشأن تجاوزات جماهير الأهلي وهتافاتهم في أثناء المباراة».